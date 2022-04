Salute: Roma, al Campus Biomedico una App per la gestione da remoto dei pazienti gravemente obesi

Alla Fondazione Policlinico universitario Campus Bio-Medico di Roma è attiva una nuova soluzione digitale per la gestione da remoto del paziente obeso in grado di garantire migliori esiti clinici e minore degenza. Si chiama Get Ready® ed è ideata per tutti i pazienti gravemente obesi candidati alla chirurgia bariatrica per supportarli in ogni fase della loro preparazione e del loro recupero dall’intervento. Sviluppata da Medtronic, azienda leader di Healthcare Technology, la sua declinazione per il supporto del paziente bariatrico ha visto il coinvolgimento attivo, nella fase di ideazione ed elaborazione, del team multidisciplinare e multispecialistico del Centro di chirurgia bariatrica della Fondazione Policlinico Universitario Campus Bio-Medico dove si eseguono in media ogni anno 500 interventi.

L’innovativa soluzione nasce dall’esigenza di seguire in modo attivo e attento il paziente lungo tutto il percorso di cura, fino a portarlo al miglior recupero possibile dopo l’intervento e diminuire l’abbandono dei controlli, che oggi si attesta ancora al 60% di cui circa il 30% recupera peso. Da inizio anno sono più di 100 i pazienti del Centro che stanno utilizzando l’app. Ottimizzazione dell’uso delle risorse, riduzione del numero di consultazioni mediche in presenza, monitoraggio costante dei parametri del paziente, nonché una programmazione meglio gestita del percorso di preparazione all’intervento, sono solo alcuni dei benefici attesi dall’uso dell’app.

Get Ready® viene messa a disposizione dei pazienti nel momento in cui sono presi in carico dalla struttura ospedaliera, creando subito un legame diretto con il centro. Il percorso-paziente supportato da Get Ready® si sviluppa in tre fasi: la fase pre-operatoria, ovvero quella pre-chirurgica e di pre-ospedalizzazione, con la valutazione multidisciplinare che darà o meno l’idoneità all’intervento di chirurgia bariatrica, la fase dell’immediato post-operatorio per la gestione precoce delle eventuali complicanze, e la fase di follow up a medio-lungo termine, determinante per il paziente per il mantenimento nel tempo del peso perduto e delle buone condizioni di salute generali.