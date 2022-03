Ucraina: Commissione Ue vara uno sportello unico on line destinato ai ricercatori in fuga dalla guerra

La Commissione ha varato oggi il portale “Spazio europeo della ricerca per l’Ucraina” (Era4Ukraine), uno “sportello unico per servizi di informazione e sostegno destinati ai ricercatori stabiliti in Ucraina e a quelli che fuggono dall’Ucraina”. Il portale, spiega la Commissione, riunisce iniziative a livello di Ue, iniziative nazionali e iniziative avviate da gruppi non governativi. “Con questo portale si intende aiutare i ricercatori in questione a trovare un alloggio e opportunità di lavoro, facilitare il riconoscimento dei loro diplomi e offrire altri servizi”. Il portale Era4Ukraine è stato avviato sulla rete Euraxess esistente che sostiene i ricercatori collegando oltre 600 centri e 43 portali nazionali degli Stati membri dell’Ue e dei Paesi associati a “Orizzonte Europa”. Tutte le informazioni saranno disponibili sia in inglese che in ucraino. Mariya Gabriel, commissaria per la ricerca, ha dichiarato: “Sosteniamo i ricercatori e gli innovatori dell’Ucraina che devono far fronte a circostanze senza precedenti a seguito dell’invasione russa del loro Paese. Gli scienziati e i ricercatori ucraini hanno contribuito in modo determinante alla ricerca e all’innovazione dell’Ue. Il varo odierno di Era4Ucraina è un’altra importante iniziativa a sostegno dei nostri omologhi ucraini”.