Consacrazione Ucraina e Russia a Immacolato Cuore Maria: Firenze, venerdì il card. Betori si unisce nella preghiera nella basilica della Ss.ma Annunziata

Accogliendo l’invito di Papa Francesco ad unirsi nella preghiera di consacrazione della Russia e dell’Ucraina al Cuore Immacolato di Maria, venerdì 25 marzo, anche l’arcivescovo di Firenze, il card. Giuseppe Betori, pregherà per la pace in un momento convocato per le 18.30 nella basilica della Ss.ma Annunziata. “Per questo – spiega l’arcidiocesi – la consueta messa che l’arcivescovo celebra in quel giorno, festa dell’Annunciazione del Signore e Capodanno Fiorentino, sempre alla Ss.ma Annunziata, viene anticipata alle 17.30.”