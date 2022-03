Ucraina: ambasciatore Yurash, colloquio stamattina tra presidente Zelensky e Papa Francesco, “Santa Sede sta facendo tutto possibile per fermare la guerra”

“Un nuovo segno visibile del supporto all’Ucraina da parte di Papa Francesco”. Così in un twitter stamattina l’ambasciatore dell’Ucraina presso la Santa Sede, Andriy Yurash, ha annunciato che “pochi minuti fa, il Santo Padre ha chiamato il presidente Volodymyr Zelensky ed avuto con lui un incoraggiante colloquio”. Il papa, secondo quanto scrive l’ambasciatore, ha detto che “la Santa Sede sta pregando e sta facendo tutto ciò che è possibile per la fine della guerra”. Da parte sua, il presidente Zelensky ha detto che “Sua Santità è l’ospite più atteso in Ucraina”.

