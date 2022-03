Consacrazione Ucraina e Russia a Immacolato Cuore Maria: Triveneto, venerdì i santuari uniti nella preghiera

Il Collegamento regionale dei santuari del Triveneto, guidato da fra Flaviano Giovanni Gusella, rettore del Santuario di San Leopoldo Mandić in Padova e consigliere nazionale e delegato al Cns per il Veneto, con la partecipazione di mons. Giampaolo Crepaldi, vescovo di Trieste e delegato della Conferenza episcopale del Triveneto per i santuari, sostiene e si unisce coralmente all’iniziativa promossa da Papa Francesco per il prossimo 25 marzo, giorno in cui consacrerà al Cuore Immacolato di Maria tutta l’umanità e in particolare la Russia e l’Ucraina.

Come spiega una nota diffusa dall’Ufficio stampa del Messaggero di Sant’Antonio, il Collegamento regionale dei santuari, di cui fanno parte anche la basilica di Sant’Antonio e il santuario di San Leopoldo Mandić a Padova, risponde così all’accorato appello del Santo Padre seguito all’Angelus di domenica scorsa, in cui il Pontefice è tornato a condannare senza esitazioni la guerra.

La basilica di Sant’Antonio a Padova venerdì si unirà alle intenzioni di Papa Francesco con la preghiera del santo rosario in programma alle 15.20, affidando all’intercessione di Maria, Regina della pace, tutte le persone che in questo momento sono colpite dalla violenza della guerra.

“L’invito dei frati del Santo a tutti i devoti – conclude la nota – è di unirsi in questa preghiera accorata e corale, che potrà essere seguita anche in streaming web su santantonio.org e social sulla pagina Facebook Sant’Antonio – I frati della basilica e sul canale YouTube Messaggero di sant’Antonio”.