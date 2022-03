Cure palliative: Ospedale Bambino Gesù, inaugurato a Passoscuro centro pediatrico che ospiterà 30 bambini. Tra i benefattori anche Fiorello

foto SIR/Marco Calvarese

Inaugurato questa mattina a Passoscuro, nel Comune di Fiumicino, il Centro di cure palliative pediatriche dell’Ospedale Bambino Gesù, destinato all’accoglienza di bambini e adolescenti con patologie rare, inguaribili, ad alta complessità assistenziale. Presente alla cerimonia Mariella Enoc, presidente del Bambino Gesù, intervenuta per salutare i benefattori, assieme al card. Pietro Parolin, segretario di Stato della Santa Sede, al presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, all’assessore regionale alla Sanità, Alessio D’Amato, al direttore della programmazione sanitaria del ministero della Salute, Andrea Urbani, e al sindaco di Fiumicino, Esterino Montino. Durante la cerimonia si è evidenziata l’importanza di una struttura che, secondo le parole di Michele Salata, responsabile del Centro di cure palliative pediatriche dell’Ospedale Bambino Gesù, vuole rispondere alla domanda delle famiglie che si dichiarano abbandonata, visto che i numeri di questo tipo di assistenza sono molto bassi in Italia, mancando quindi la parte della residenzialità che si pone tra ospedalizzazione e ricovero in casa.

La struttura, realizzata dall’Ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma, è un edificio di 4160 mq distribuiti in 5 piani, immerso nel verde e a pochi passi dal mare, che si compone di 20 moduli abitativi già attivati e altri 10 in preparazione, rappresentando di fatto il più grande Centro di cure palliative pediatriche in Italia, la prima nel Lazio, dove si stima che siano circa 1.000 i bambini con malattie gravi ad alta complessità assistenziale, che necessitano di cure palliative. La ristrutturazione è stata possibile grazie al contributo di piccoli e grandi donatori, tra i quali la Fondazione Angelini, Andreotti & Brusone Philanthropy Fund, la Fondazione Giulio e Giovanna Sacchetti, la duchessa Maria Luisa Magistrati Gaetani D’Aragona. Sono previsti altri lavori di ristrutturazione che riguarderanno il completamento degli arredi e lo sviluppo degli spazi esterni, l’area giochi e la spiaggia attrezzata, una nuova centrale elettrica e un ampio parcheggio. Per sostenere i costi previsti, che ammontano a circa 3 milioni di euro, sono già in programma molte iniziative di sostegno, tra cui una in particolare: il 20 aprile, all’Auditorium Conciliazione di Roma, lo spettacolo benefico di Rosario Fiorello “Stasera Fiorello per la solidarietà”, con l’incasso devoluto alla struttura di Passoscuro.