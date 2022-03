Benevolenza: la fondazione dell’Università Campus Bio-Medico dedica un premio a Navarro-Valls

A cinque anni dalla morte, la fondazione dell’Università Campus Bio-Medico di Roma, la Biomedical University Foundation, dedica un premio internazionale alla memoria di Joaquín Navarro-Valls, storico direttore della sala stampa della Santa Sede dal 1984 al 2006. Il riconoscimento sarà presentato nel corso del 2022, in un appuntamento culturale, e sarà dedicato ai temi della leadership e della benevolenza, due caratteristiche che si riflettevano nella figura del giornalista spagnolo. Una commissione ad hoc, costituita da personalità internazionali valuterà i candidati, nell’intento di rendere omaggio a figure di grande spessore che nel loro percorso di vita abbiano mostrato l’impegno di cambiare la società. A ricordare la considerazione che il direttore della sala stampa avesse per il dono verso gli altri è Paolo Arullani, presidente della fondazione: “Durante un convegno organizzato dalla Foundation, Navarro-Valls, seduto accanto a me, spiegò: ‘Ogni atto di benevolenza è un dono per chi dona, non tanto per chi riceve, e il motivo di donare viene dalla compassione, dalla condivisione, dalla compartecipazione alla vita degli altri’. E guardando bene il pubblico pronunciò una domanda difficile: ‘Può la benevolenza cambiare il mondo?’ A questa domanda rispondo io con forza: Sì, la benevolenza può cambiare il mondo!”.