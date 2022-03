Consacrazione Ucraina e Russia a Immacolato Cuore Maria: Novara, venerdì preghiera presieduta da mons. Brambilla durante i secondi vespri dell’Annunciazione

Venerdì 25 marzo, in comunione con Papa Francesco, il vescovo di Novara, mons. Franco Giulio Brambilla, presiederà la celebrazione di consacrazione della Russia e dell’Ucraina al Cuore Immacolato di Maria, durante i secondi vespri della solennità dell’Annunciazione in programma alle 16. Ne dà notizia la diocesi ricordando che nel medesimo giorno il Santo Padre compirà questo gesto durante la celebrazione della Penitenza che presiederà alle 17 nella basilica di San Pietro. In contemporanea, a Fatima, il rito sarà celebrato dall’elemosiniere pontificio, il card. Konrad Krajewski, inviato del Papa, che ha anche invitato i vescovi di tutta la Chiesa ad unirsi a questa preghiera di affidamento a Maria, perché tacciano le armi in Europa.