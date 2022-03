Consacrazione Ucraina e Russia a Immacolato Cuore Maria: Milano, venerdì in duomo preghiera con l’arcivescovo Delpini

Anche la diocesi ambrosiana in preghiera con Papa Francesco per la consacrazione di Russia e Ucraina al Cuore Immacolato di Maria. Venerdì 25 marzo alle 17, nella basilica di San Pietro, Papa Francesco – come noto – consacrerà la Russia e l’Ucraina al Cuore Immacolato di Maria: “Un gesto di speranza e di pace voluto dal Pontefice, che ha chiesto a tutti i vescovi del mondo di unirsi idealmente a lui in preghiera contro gli orrori della guerra”, si legge in una nota della curia milanese. “Aderendo allo spirito della celebrazione, l’arcidiocesi di Milano propone in contemporanea, in unione con il Santo Padre, un momento comunitario di raccoglimento e di invocazione della pace, presieduto dall’arcivescovo Mario Delpini in duomo”. La preghiera inizierà alle 17 e terminerà alle 17.30. Sarà possibile seguire la funzione in diretta sul portale www.chiesadimilano.it e sul canale YouTube della diocesi.