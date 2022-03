Il presidente della Repubblica di Polonia, Andrzej Duda, ha ufficialmente invitato Sua Santità il Patriarca Ecumenico Bartolomeo a visitare il suo Paese per benedirlo e incontrare i profughi che dopo lo scoppio della guerra in Ucraina sono giunti in Polonia in gran numero. Lo rende noto un comunicato del Patriarcato ecumenico aggiungendo che il Patriarca Bartolomeo intende accettare l’invito e visitare i profughi ucraini.