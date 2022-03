Ucraina: Unicef, “3,3 milioni di bambini sfollati all’interno del Paese, 2 milioni all’estero”

“Il numero dei bambini e delle bambine in fuga dall’Ucraina aumenta di ora in ora e si avvicina inesorabilmente alla soglia dei 2 milioni”: lo dichiara Andrea Iacomini, portavoce dell’Unicef Italia. “In queste ore sempre più drammatiche i nostri uffici ci informano che sono 3,3 milioni i bambini e le bambine sfollati all’interno del Paese – prosegue -. Hanno bisogno di tutto, sono profondamente traumatizzati, portano cicatrici indelebili di questo conflitto e dell’assedio di molte città” . “Con il passare dei giorni sono sempre più esposti a rischi di traffico e sfruttamento, a fame estrema e malattie. Bisogna intensificare gli sforzi di aiuto e protezione o la loro condizione peggiorerà e pagheranno il prezzo altissimo di una guerra che non hanno voluto”, conclude.