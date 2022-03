Papa Francesco: telegramma di cordoglio a presidente cinese per le vittime dell’incidente aereo

Papa Francesco, tramite il Segretario di Stato Vaticano Pietro Parolin, ha inviato al Presidente della Repubblica Popolare Cinese, Xi Jinping, un telegramma di cordoglio per le vittime dell’incidente aereo avvenuto ieri a Guangxi in Cina. “Avendo appreso la triste notizia del tragico incidente aereo nella provincia di Guangxi e della perdita di vite umane”, vi si legge, il Papa “invia sentite condoglianze a lei e ai suoi concittadini. Prega per coloro che sono scomparsi e per la consolazione di coloro che piangono”.