Parlamento Ue: giovani, Premio Carlo Magno per la promozione della conoscenza e dell’integrazione europea

Il Parlamento europeo ha pubblicato i vincitori nazionali del Premio Carlo Magno 2022 per i giovani per la promozione della conoscenza e dell’integrazione europea. I tre progetti vincitori a livello europeo saranno, invece, nominati durante la cerimonia di premiazione il 24 maggio ad Aquisgrana. Lo comunica in una nota il Parlamento europeo. Ogni anno, il Parlamento Ue e la Fondazione del Premio internazionale Carlo Magno di Aquisgrana conferiscono il premio a “progetti creati da giovani e caratterizzati da una forte dimensione europea”. In particolare, i progetti devono “promuovere la conoscenza europea e internazionale, incentivare lo sviluppo di un senso condiviso di identità europea e integrazione, servire da modello per i giovani che vivono in Europa”. Dal 2008 ad oggi, più di 4250 progetti hanno partecipato al bando. I tre progetti vincitori a livello europeo saranno scelti tra 28 progetti nominati da giurie nazionali nei Paesi Ue. Il primo premio ammonta a 7.500 euro, il secondo a 5mila euro e il terzo a 2.500 euro. Un rappresentante per ciascun progetto vincitore a livello nazionale sarà invitato a prendere parte alla cerimonia di premiazione e alla Settimana dei vincitori ad Aquisgrana.