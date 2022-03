Consacrazione Ucraina e Russia a Immacolato Cuore Maria: Vercelli, venerdì mons. Arnolfo presiede una preghiera in cattedrale

Venerdì 25 marzo, nella solennità dell’Annunciazione del Signore, in comunione con Papa Francesco, l’arcivescovo di Vercelli, mons. Marco Arnolfo, presiederà alle 17 in cattedrale una celebrazione con la preghiera di consacrazione di Ucraina e Russia al Cuore Immacolato di Maria. “Nelle comunità pastorali extra urbane – ha scritto il vicario generale dell’arcidiocesi, don Mario Allolio, in una comunicazione a sacerdoti e diaconi – la medesima preghiera potrà essere organizzata presso una parrocchia a scelta”.