Ucraina: il 24 aprile Marcia straordinaria PerugiAssisi per la pace e la fraternità. Il 23 marzo conferenza stampa a Perugia

Dal 24 febbraio la guerra in Ucraina avanza facendo strage di vite innocenti, riducendo le città in cimiteri, minacciando la catastrofe atomica. Ogni giorno che passa, lo scontro s’innalza e la guerra diventa più disumana e cieca distruggendo ogni residuo spazio di pace.

Per questo, raccogliendo il grido di Papa Francesco “Fermatevi! La guerra è una follia”, è stato deciso di convocare un’edizione straordinaria della Marcia PerugiAssisi della pace e della fraternità che si terrà domenica 24 aprile, vigilia della Festa della Liberazione. La Marcia sarà presentata in una conferenza stampa che si svolgerà mercoledì 23 marzo alle ore 12 a Perugia, presso la sede della Provincia in piazza Italia 11, sala Falcone e Borsellino.