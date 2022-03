Consacrazione Ucraina e Russia a Immacolato Cuore Maria: Rossano-Cariati, la diocesi si unisce alla preghiera del Papa

Venerdì 25 marzo Papa Francesco, alle 17 nella basilica di San Pietro, consacrerà la Russia e l’Ucraina al Cuore Immacolato di Maria. Questo evento si vivrà in comunione con i vescovi di tutto il mondo, che si uniranno al Papa per l’atto di consacrazione insieme ai loro sacerdoti. Accogliendo l’invito di Papa Francesco, anche la diocesi di Rossano-Cariati si raccoglie in preghiera per vivere l’Atto di Affidamento a Maria. Alle 17, nella cattedrale di Maria Santissima Achiropita, ci sarà il collegamento in mondovisione dell’atto di consacrazione del Papa. A seguire, con diretta sulla pagina Facebook dell’arcidiocesi, l’atto di consacrazione sarà presieduto dall’arcivescovo Maurizio Aloise. Alle 18 si svolgerà la celebrazione eucaristica e alle 19 la Via Crucis. Oltre all’appuntamento in cattedrale, anche nelle singole parrocchie del territorio diocesano, si terrà un momento di preghiera.