Quaresima: Acqui, da giovedì le catechesi del vescovo Testore su “L’ascolto del cuore”

Prenderà il via giovedì 24 marzo il ciclo di catechesi quaresimale “L’ascolto del cuore” organizzato in sinergia da Ufficio Catechistico, Ufficio Liturgico e Azione Cattolica di Acqui. In programma tre appuntamenti che si svolgeranno nei tre giovedì antecedenti la Settimana Santa in diretta sulla piattaforma Zoom, dalle 21. Tema del primo incontro sarà “L’ascolto del Signore e le scelte di vita” e trarrà spunto dalla lettura di un brano tratto del Primo Libro dei Re. Il testo biblico sarà introdotto da una breve esegesi del prof. Marco Forin e seguita dal commento del vescovo di Acqui, mons. Luigi Testore. Seguiranno testimonianze di alcuni giovani che condivideranno le proprie esperienze e raccontando come l’ascolto abbia influito sulle proprie scelte di vita.

Per tutti i partecipanti – spiega una nota – ci sarà l’opportunità di interagire e di intervenire apportando il proprio contributo.