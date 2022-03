Giornalismo: diocesi Acireale, 26 marzo evento formativo su “Vita ecclesiale, Cammino sinodale e Informazione”

Un evento formativo per i giornalisti sul tema Vita ecclesiale, Cammino sinodale e Informazione, che si terrà in tre diverse giornate, ciascuna con un sottotema diverso. Lo organizzano la Voce dell’Jonio di Acireale, la diocesi acese, con l’Ufficio per le Comunicazioni sociali e l’Equipe per il Cammino sinodale, la Delegazione siciliana della Fisc (l’associazione che raccoglie i giornali diocesani) e l’associazione di volontariato Orazio Vecchio.

La prima giornata, sul sotto-tema “Prendere la parola nella Chiesa”, si svolgerà sabato 26 marzo, dalle 9 alle 13; la seconda giornata, sul sotto-tema “Prendere la parola nella società”, si terrà sabato 2 aprile, dalle 9 alle 13; la terza giornata, sul sotto-tema “Prendere la parola per gli ultimi”, è prevista per sabato 9 aprile, dalle 9 alle 13. Le tre giornate di lavoro si svolgeranno nella chiesa parrocchiale dei santi Cosma e Damiano di Acireale, sulla via Provinciale per Santa Maria Ammalati 143, che ha una capienza di oltre 300 (trecento) posti a sedere, senza le restrizioni previste dalle norme sulla sicurezza sanitaria, e oltre 90 (novanta) con le restrizioni. La chiesa è dotata dei più moderni mezzi tecnologici (schermo gigante, impianti di ripresa registrazione e diffusione). L’evento è già sulla piattaforma della formazione professionale dei giornalisti, sulla quale ci si può prenotare da dieci giorni prima di ogni appuntamento.