Diocesi: Piazza Armerina, morto don Pino Carà

Diocesi di Piazza Armerina in lutto per la scomparsa di don Pino Carà, 78 anni. Sacerdote dal 1967, è stato rettore della chiesa di san Nicolò di Pietraperzia e cappellano dell’allora Ospedale “Rosina Di Natale”.

Laureato in Pedagogia ed in Lettere nelle Università di Catania e Palermo, don Carà ha dedicato gran parte della sua vita all’insegnamento e alla professione di giornalista, come corrispondente del quotidiano “La Sicilia”. Ha fondato il periodico mensile “Il Divin Maestro” e collaborato con l’emittente locale Radio Luce di Barrafranca e con il settimanale diocesano Settegiorni. Eletto vice assistente regionale dell’Associazione Cattolica Esercenti Cinema (Acec), ha ricoperto anche l’incarico di delegato diocesano per la Pastorale del Turismo Religioso. Nel 2017 ha festeggiato il giubileo di ordinazione. I funerali sono stati celebrati dal vescovo Rosario Gisana nella chiesa madre di Pietraperzia.