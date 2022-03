Consacrazione Ucraina e Russia a Immacolato Cuore Maria: Tortona, venerdì celebrazione presieduta da mons. Marini in cattedrale

Accogliendo l’invito di Papa Francesco ad unirsi nella preghiera di consacrazione della Russia e dell’Ucraina al Cuore Immacolato di Maria, venerdì 25 marzo, anche il vescovo di Tortona, mons. Guido Marini, pregherà per la pace e compirà l’atto di consacrazione. Lo farà al termine della celebrazione eucaristica che presiederà alle 18 in cattedrale per l’inizio della “24 ore per il Signore”.

La messa e l’atto di consacrazione saranno trasmessi in diretta sui media diocesani.