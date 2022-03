Germania: elezione consigli parrocchiali. Calo dei votanti nelle diocesi. Maggioranze al femminile

Nel fine settimana si sono svolte le elezioni per i consigli parrocchiali nelle quasi 4.000 parrocchie cattoliche della Baviera. Dopo le prime valutazioni disponibili in cinque diocesi su sette, sta diventando evidente un’affluenza alle urne notevolmente inferiore rispetto a quattro anni fa. A Eichstätt ha votato solo il 17,4% degli aventi diritto al voto (nel 2018 il 30%), a Würzburg circa il 20 (2018: 28,8%). Nell’arcidiocesi di Monaco e Frisinga l’affluenza alle urne è stata del 12,3%, quasi l’otto per cento in meno rispetto al 2018. L’opzione del voto online, offerta per la prima volta in diverse diocesi, a quanto pare non ha avuto effetti positivi duraturi sull’affluenza alle urne.

Ottimi, invece, i risultati per le rappresentanti femminili. Diversi responsabili sono rimasti soddisfatti: il presidente del consiglio diocesano di Eichstätt, Christian Gärtner, ha parlato di un’affluenza “molto buona” vista la difficile situazione della Chiesa. Ha fatto riferimento alla vita della comunità, che è stata gravemente limitata per due anni dalla pandemia e dagli scandali legati agli abusi. Nella diocesi di Passau era previsto un calo maggiore della partecipazione: dal 15% del 2018 all’11% attuale: comunque il presidente del consiglio diocesano, Markus Biber, ha affermato che le assemblee comunitarie rimarranno solo dove molti credenti saranno disposti a farsi coinvolgere.

Secondo i risultati, generalizzato è il successo femminile che sancisce, ancora una volta, il ruolo centrale delle donne nella Chiesa tedesca: nel futuro di oltre i due terzi dei consigli parrocchiali dell’arcidiocesi di Monaco e Frisinga ci saranno assemblee composte a grande maggioranza da donne, con un aumento di quasi il 5% nell’Alta Baviera, rispetto al 2018.