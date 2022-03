Messa del maratoneta: Athletica Vaticana, il 26 marzo nella Chiesa degli Artisti. Presiede mons. Gallagher alla vigilia della Run Rome The Marathon

Torna anche quest’anno l’appuntamento con la Messa del maratoneta che sarà celebrata sabato 26 marzo, alle ore 18, nella Chiesa degli Artisti (Santa Maria in Montesanto) a Piazza del Popolo, alla vigilia della 27ma Run Rome The Marathon che si corre domenica 27. Su iniziativa di Athletica Vaticana – l’associazione polisportiva ufficiale della Santa Sede – presiederà l’arcivescovo Paul Richard Gallagher, segretario per i Rapporti con gli Stati e, insieme a lui, concelebreranno numerosi sacerdoti di diverse nazionalità che il giorno successivo correranno anche la maratona.

“La Messa sarà l’occasione per una preghiera della pace e per rilanciare lo sport come esperienza di fraternità e inclusione”, spiegano gli organizzatori. Le letture e le preghiere saranno affidate ad atleti, professionisti e amatori, di diverse società sportive, e al termine sarà recitata la Preghiera del maratoneta. Ci sarà, infine, la suggestiva benedizione degli atleti, degli allenatori, dei dirigenti e dei loro familiari.