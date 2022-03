Missionari martiri: diocesi Acireale, veglia di preghiera nella chiesa di Fiumefreddo

Una veglia di preghiera per la Giornata in memoria dei Missionari Martiri, che si celebra giovedì 24 marzo, quest’anno, sul tema “Voce del Verbo”. Si svolgerà, alle 19, nella chiesa parrocchiale Maria SS. del Rosario di Fiumefreddo di Sicilia-Castello. Presiederà la celebrazione mons. Giovanni Mammino, vicario generale della diocesi.

“Ogni anno, durante la Quaresima siamo invitati, quindi, a ricordare la Giornata dei Missionari Martiri, giorno di preghiera e di digiuno, come preludio del Mistero Pasquale di Cristo. La Voce dei Martiri è Voce del Verbo, del Dio fattosi uomo per manifestare la sua vicinanza agli uomini, è da sempre seme e germoglio per le comunità cristiane. Il martire, come Gesù, è innalzato sulla croce e nella sua debolezza rimane fedele fino all’ultimo istante alla promessa ricevuta da Dio: pace, giustizia e speranza per tutti i popoli della Terra. Noi cristiani siamo chiamati ad ascoltare la voce di coloro che hanno incarnato il Cristo nel mistero di morte e risurrezione. Siamo spronati, inoltre, a essere ‘voce’ di coloro che non hanno ‘voce’”. “I missionari – dichiara don Rosario Gulisano, direttore dell’Ufficio Missioni – sono un faro della fede cristiana e intercedano per noi, affinchè diventiamo sempre più voce di Cristo nel mondo in cui viviamo. Le comunità parrocchiali sono invitate a partecipare a questo momento di preghiera che pone davanti la testimonianza luminosa di tanti nostri fratelli”.