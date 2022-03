Ucraina: Bambino Gesù, 5 piccoli malati rifugiati possono curarsi nel nuovo Centro di cure palliative pediatriche a Passoscuro

foto SIR/Marco Calvarese

A causa dell’emergenza venutasi a creare come conseguenza della guerra in Ucraina, le porte del Centro di cure palliative pediatriche dell’Ospedale Bambino Gesù appena inaugurato a Passoscuro, nel Comune di Fiumicino, si sono aperte per accogliere 5 bambini malati, provenienti dal Paese dell’est Europa invaso dall’esercito della Russia. “Appena possibile anche i bambini non guaribili potranno venire”, le parole di Mariella Enoc, presidente del Bambino Gesù, alla cerimonia di inaugurazione durante la quale si è rivolta ai donatori, ringraziandoli per le loro offerte e per aver compreso la decisione di accogliere i bambini ucraini nella struttura destinata all’accoglienza di bambini e adolescenti con patologie rare, inguaribili, ad alta complessità assistenziale. “Qui sono ospitate alcune delle prime bambine e bambini provenienti dall’Ucraina. Alcune di loro vittime dei bombardamenti, ed altri casi gravissimi con malattie antecedenti il conflitto ma che in Ucraina non potevano più avere cure”, ha dichiarato Nicola Zingaretti, presidente della Regione Lazio, che ha aggiunto: “Questo è un luogo dell’accoglienza, della cura e della solidarietà internazionale”.