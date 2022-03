Diocesi: Termoli-Larino, morto padre Luigi Russo, rettore del santuario di Santa Maria della Vittoria. Il cordoglio di mons. De Luca e della comunità ecclesiale

Il vescovo di Termoli-Larino, mons. Gianfranco De Luca, unitamente ai familiari, al presbiterio e alla comunità diocesana hanno annunciato la morte in Cielo di padre Luigi Russo, rettore del santuario di Santa Maria della Vittoria in Termoli. “Il sacerdote – si legge in una nota della diocesi – ha concluso la sua esistenza terrena, all’età di 63 anni, nel pomeriggio di martedì 22 marzo 2022 all’ospedale ‘Casa Sollievo della Sofferenza’ di San Giovanni Rotondo”.

“In comunione di preghiera tutta la diocesi affida padre Luigi al Signore Gesù Cristo con gratitudine per il dono della sua esistenza e del suo ministero a servizio della Chiesa universale con un pensiero di suffragio e grande affetto nell’intercessione amorevole della Vergine Maria”, prosegue la nota: “Il Signore ci illumini nell’evento che patiamo affinché da questa sofferenza possiamo comprendere e accogliere, custodendolo, il disegno di Dio su padre Luigi e sulla sua opera”.

Al momento non sono ancora stati fissati data e orario dei funerali.