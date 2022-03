Ucraina: Bruxelles, “Giornate di solidarietà” promosse dal Parlamento europeo

(Foto SIR/Parlamento europeo)

Al via al Parlamento europeo, sede di Bruxelles, le “Giornate di solidarietà all’Ucraina” per dimostrare sostegno al Parlamento ucraino dopo l’invasione russa. L’iniziativa durerà fino a giovedì 24 marzo. Lo comunica in una nota l’Eurocamera. Oltre a sostenere la Verkhovna Rada, il Parlamento ucraino, nel difendere la libertà, la pace e la democrazia, i deputati e gli oratori invitati rifletteranno su come “preservarne il funzionamento politico e istituzionale”. Tra le iniziative, si terranno dibattiti sulla situazione politica e umanitaria in Ucraina. È prevista la partecipazione del presidente della Verkhovna Rada, Ruslan Stefanchuk, del commissario europeo per la Gestione delle crisi, Janez Lenarčič e l’ex presidente del Parlamento europeo, Pat Cox. Ci saranno anche momenti di partecipazione dei giovani e della società civile ucraina e collegamenti con il vincitore del Premio Sakharov Lorent Saleh dal confine polacco-ucraino. Inoltre, due settimane fa il Parlamento Ue ha lanciato un sito in collaborazione con il Parlamento ucraino per condividere l’impegno Ue a sostegno del Paese e anche informazioni da parte dell’istituzione ucraina.

