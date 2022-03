Le persone in fuga dal conflitto in Ucraina giunte sino ad oggi in Italia sono 61.493. Ne dà notizia il Viminale spiegando che “di queste, 31.502 sono donne, 5.400 uomini e 24.591 minori”. Le principali città di destinazione dichiarate all’ingresso in Italia sono tuttora Milano, Roma, Napoli e Bologna.