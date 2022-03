Ucraina: Siena, le Contrade del Nicchio e di Valdimontone a sostegno delle iniziative di Caritas e Opera Don Orione

Domani, giovedì 17 marzo, alle 14.30 presso il Centro della Caritas diocesana di Siena-Colle di Val d’Elsa-Montalcino, in via Aretina ad Arbia (Asciano), saranno presenti i priori delle Contrade del Nicchio e di Valdimontone, che, con i due capitani, hanno deciso di intervenire congiuntamente a supporto della Caritas di Siena per l’attività svolta a sostegno della popolazione ucraina. Le dirigenze delle due Contrade hanno contribuito ad organizzare e sostenere il viaggio di un camion per la consegna di generi alimentari e medicinali, con la collaborazione della Dhl di Siena/Badesse. Tutto il materiale raccolto verrà consegnato ad Alessandria per essere portato in Ucraina a sostegno delle missioni dell’Opera Don Orione, in particolare a Leopoli. “La sinergia tra le due dirigenze – spiegano i due priori, Giovanni Arduini e Lucia Cresti – rappresenta e dimostra, se mai ce ne fosse ancora bisogno, come le Contrade, oltretutto rivali sul Campo, possano trovare sempre la strada comune verso un interesse superiore, a sostegno attivo delle persone svantaggiate, confermando i valori di solidarietà che sono propri della cultura di Contrada”.