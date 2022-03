Diocesi: Venezia, il patriarca Moraglia ha accolto Marco Zennaro per esprimergli il “Bentornato!”

Nel pomeriggio di oggi, mercoledì 16 marzo, il patriarca di Venezia, mons. Francesco Moraglia, ha potuto esprimere personalmente il suo “Bentornato!” a Marco Zennaro. Ne dà notizia la diocesi, spiegando che alle 16, Marco Zennaro e la sua famiglia sono stati accolti presso il Palazzo Patriarcale. Moraglia ha così rivolto l’affettuoso e caloroso saluto della Chiesa e della Città di Venezia. “Insieme al ricordo incessante nella preghiera, nel corso dei 361 giorni della sua detenzione – ricorda una nota – la diocesi aveva posto in essere ogni azione possibile in favore dell’imprenditore veneziano, in particolare mettendo a disposizione le strutture amministrative necessarie al coordinamento della raccolta fondi che ha condotto alla sua scarcerazione”.