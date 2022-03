Movimenti: Charis, sabato a Roma l’incontro “Insieme per i cinquant’anni del Rinnovamento carismatico cattolico in Italia”

È previsto per sabato 19 marzo 2022, a partire dalle ore 15.00, a Roma, presso la basilica di San Giovanni in Laterano, l’incontro di tutte le realtà carismatiche italiane che, oggi, si riconoscono nel Rcc.

L’evento, dal titolo “Insieme per i cinquant’anni del Rinnovamento carismatico cattolico in Italia”, è organizzato dal Servizio di comunione in Italia-Charis, in occasione del Giubileo d’Oro del Rinnovamento in Italia, solennemente inaugurato il 26 novembre 2021.

Questa iniziativa, ispirata dal versetto dell’evangelista Luca “Sono venuto a portare il fuoco sulla terra…” (Lc 12,49) viene proposta come un tempo di preghiera e di ringraziamento comune al Signore per i cinquant’anni di storia vissuti dal Movimento.

Sono previsti gli interventi del card. Raniero Cantalamessa, assistente ecclesiastico di Charis International, e di Pino Scafuro, neo moderatore di Charis International, già coordinatore diocesano di Buenos Aires. L’incontro terminerà con la celebrazione eucaristica presieduta dal card. Angelo De Donatis, vicario generale di sua santità per la diocesi di Roma.

Qui il link per poter effettuare l’iscrizione necessaria alla partecipazione.