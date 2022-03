Comunicazione: WeCa, oggi on line il tutorial su “Mentimeter e Kahoot”

“Gestire la comunicazione online con Mentimeter e Kahoot” è il titolo del tutorial WeCa in onda da stamattina sul sito www.webcattolici.it, su YouTube e su www.facebook.com/webcattolici.

Il tutorial, condotto dal presidente WeCa Fabio Bolzetta e scritto da Alessandra Carenzio, presenta due servizi utili a favorire l’interazione in occasione di incontri, seminari e riunioni on line, ma che possono essere utilizzati anche per riunioni in presenza grazie allo smartphone. Si tratta di Mentimeter e Kahoot. Mentimeter si specializza in sondaggi e seminari mentre Kahoot, nato in ambito educativo e scolastico, ha come specialità dei quiz interattivi.

“In tutti i casi – verrà spiegato all’interno del Tutorial – la logica è quella della ‘gamification’, che sfrutta tutti i meccanismi del gioco e nello specifico del videogioco. Sono aspetti che funzionano bene con i più piccoli, ma anche con gli adulti”.

I tutorial WeCa sono una proposta dell’Associazione WebCattolici italiani (WeCa) in sinergia con l’Ufficio nazionale per le comunicazioni sociali della Cei e il Centro di ricerca sull’educazione ai media all’informazione e alla tecnologia (Cremit) dell’Università Cattolica di Milano. Oltre alla diffusione tramite i social network e sul sito www.weca.it, i tutorial vengono trasmessi sulle televisioni del circuito CoralloSat, sono in podcast su Spotify e possono essere ascoltati anche, attraverso comando vocale, sui dispositivi compatibili con “Amazon Alexa” grazie alla skill “WebCattolici”.

La novità principale di questa quarta stagione dei tutorial WeCa è la collaborazione con il Dicastero per il Servizio dello sviluppo umano integrale e la Commissione vaticana Covid-19. Da ottobre 2021 a giugno 2022, l’ultimo tutorial di ogni mese viene infatti dedicato ai temi di sostenibilità, ambiente, lavoro e ricostruzione post Covid.