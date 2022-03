Diritti umani: Amnesty, torna dal 1° al 10 aprile la settimana dedicata all’attivismo #IoMiAttivo

Torna nelle città italiane, dal 1° al 10 aprile 2022, la settimana dedicata all’attivismo di Amnesty International, #IoMiAttivo, con oltre 100 iniziative ed eventi. “La lenta uscita dalla pandemia, il ritorno della guerra in Europa, l’assalto a livello globale alla libertà di espressione e di manifestazione, l’aumento della discriminazione e i continui attacchi a coloro che difendono i diritti umani rendono necessario rafforzare la partecipazione”, osserva Amnesty International. In quei giorni, i gruppi locali di Amnesty International Italia organizzeranno una serie di appuntamenti pubblici in tutto il territorio, con lo scopo di far conoscere la propria attività e invitare i cittadini a confrontarsi sul tema dei diritti umani. A integrazione e facilitazione del momento, si terranno anche appuntamenti online. Sarà un’iniziativa volta a far entrare nuove persone nei gruppi di volontari sul territorio e a promuovere le campagne e le azioni che Amnesty porta avanti ogni giorno, in tutto il mondo. Seminari, incontri di approfondimento, passeggiate nei parchi, mostre tematiche, laboratori, aperitivi, concerti, presentazioni di libri, tavolini e flash mob in piazza. Tra i molteplici eventi, per citarne solo alcuni, a Palermo ci sarà un incontro pubblico in piazzale Aurora per chiunque voglia conoscere l’organizzazione, a Lerici l’inaugurazione della mostra “Com’eri vestita?” nell’ambito della campagna di Amnesty sul consenso #Iolochiedo, ad Asti al Cinema Lumiere il 6 aprile si inaugura la rassegna cinematografica “Segni particolari: migrante”, infine a Napoli si terrà l’evento “Diritti all’aperitivo!” per parlare di diritti umani in un contesto informale il 7 aprile. L’elenco completo degli eventi è consultabile sul sito web di Amnesty International Italia. L’organizzazione conta oggi oltre sette milioni di soci e sostenitori nel mondo di cui circa 80.000 in Italia.