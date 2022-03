Diocesi: Ragusa, al via i concerti per organo “Armonie sacre”. Primo appuntamento domani e venerdì. Il secondo sarà in maggio

Si intitola “Armonie sacre tra i sentieri dell’anima” il percorso musicale proposto e organizzato dall’Ufficio cultura della diocesi di Ragusa per la rassegna “Cultura per la vita”. Due gli appunta-menti in calendario. Il primo si tiene tra domani e venerdì, il secondo è invece previsto nel mese di maggio e vedrà anche la partecipazione del coro “Enarmonia” diretto dal maestro Dario Adamo.

Domani alle 19.30 nella basilica S. Giovanni Battista di Vittoria e venerdì 18 marzo alle 19.30 nella chiesa Santa Maria delle Stelle di Comiso il maestro Diego Cannizzaro proporrà un concerto per organo suddiviso in in due tappe distinte e complementari, commentando brani significativi dell’epoca segnata dall’origine storica dell’organo specifico, in particolare le messe per organo di Giovanni Salvatore, Girolamo Frescobaldi, Giovanni Battista Fasolo e Domenico Zipoli.

“È il momento di risollevarsi e di affermare un rinnovato senso di stare al mondo, dopo l’emergenza pandemica, ancora non del tutto esaurita – si legge in una nota dell’Ufficio cultura della diocesi di Ragusa -. Ed è attraverso la fascinosa arte musicale, antica e sempre nuova, che l’Ufficio intende offrire un percorso in quattro tappe per la valorizzazione della cultura musicale sacra, del patrimonio organario del territorio ibleo, e per una riconnessione con la dimensione inesprimibile dell’invisibile. La musica sacra, invero, è considerata essenziale per una comunità religiosa come quella cristiana edificata attorno ad un bimillenario atto di culto”.