Ucraina: Acli Puglia, domani a Bari una fiaccolata per “riaccendere la speranza”

Una fiaccolata “per riaccendere la speranza della pace, per non interrompere la storia recente dell’ecumenismo, per ripristinare il dialogo tra i popoli fortemente compromesso dalle armi e dalla violenza”. Così una nota delle Acli di Puglia presenta la fiaccolata che si terrà domani 17 marzo a Bari, con partenza alle 17.30 dalla cattedrale. Il corteo si snoderà lungo le principali vie cittadine per concludersi nei pressi della basilica di san Nicola, dove alle 19,30 avrà inizio la manifestazione “Il popolo di San Nicola per la pace”, con l’esibizione – tra gli altri – di musicisti ed artisti italiani, russi e ucraini. La fiaccolata, ideata dal Circolo Acli “E. Dalfino” di Bari, è promossa dalle Acli provinciali Bari-Bat unitamente alle Acli di Puglia, con l’obiettivo di “riporre al centro il dialogo interreligioso, tra la Chiesa cattolica e quella ortodossa nella città di Bari”, prosegue la nota. “Il pensiero ecumenico di don Tonino Bello sulla pace universale – spiega il presidente regionale delle Acli, Vincenzo Purgatorio – continua a muovere incessantemente il nostro impegno per il dialogo interreligioso, per non lasciare la popolazione ucraina sotto le macerie delle bombe, per ricucire i legami tra i popoli, per ricostruire relazioni di solidarietà e di reciproca fiducia”. Altre manifestazioni sono previste in contemporanea negli altri capoluoghi provinciali.