Cammino sinodale: Senigallia, sabato il vescovo Manenti incontra i rappresentanti delle categorie economiche

È in programma per sabato 19 marzo, a Senigallia, l’incontro del vescovo Franco Manenti con i rappresentanti delle categorie economiche. L’appuntamento, organizzato dall’Ufficio diocesano di Pastorale sociale e del lavoro, si inserisce nel cammino sinodale della Chiesa locale che, come tutte le altre in Italia, è chiamata a “riscoprire – spiega una nota – il senso dell’essere comunità, il calore di una casa accogliente e l’arte della cura. Un cammino di ascolto delle donne e degli uomini del nostro tempo per imparare a essere sempre più Chiesa rinnovata per una nuova società”.

Nel corso dell’incontro di sabato, i rappresentanti delle categorie economiche del territorio avranno modo di esprimersi su “cosa si chiede alla Chiesa in questo tempo in generale” e “in particolare per il proprio settore di attività e lavoro (quale rinnovamento, quali aspetti da cambiare, quali da potenziare)”.

I lavori prenderanno il via alle 10, presso la parrocchia S. Giuseppe Lavoratore a Cesanella di Senigallia, con un primo momento assembleare cui seguirà la divisione in gruppi per agevolare l’ascolto. “In un momento complicato e difficile della storia – affermano dalla diocesi – incontrarsi per ascoltarsi e pensare insieme il futuro può essere un modo semplice e concreto per crescere in quella fraternità che è la sola strada da percorrere”.