Ucraina: Ordine di Malta, “rischio traffico di esseri umani”. Emanate norme di sicurezza

(foto: Ordine di Malta)

In Ucraina, dove 12 milioni di persone hanno bisogno di aiuti umanitari, secondo il servizio di soccorso internazionale dell’Ordine di Malta, il Malteser international, i bisogni principali sono accesso ad alloggio, ai viveri e alle cure mediche. 1,9 milioni di persone sono sfollati interni e si prevede che 4 milioni di persone attraverseranno il confine con i Paesi vicini. Già 2,8 milioni di persone sono fuggite dal Paese. A seguito di questo massiccio afflusso di persone, l’Ordine di Malta sta richiamando l’attenzione sul rischio che i rifugiati cadano vittime della rete dei trafficanti di esseri umani. A questo scopo la sua ambasciata polacca ha emesso un avviso contenente regole di sicurezza per i rifugiati, che viene distribuito lungo le principali vie di uscita in ucraino, inglese e polacco. In Ucraina i volontari dell’Ordine di Malta stanno fornendo sostegno psicologico alle persone in fuga dalla guerra e vengono offerti alloggi a Lviv e Ivano Frankivsk. Viene inoltre distribuito cibo in 6 diverse località di Lviv, dove è stato allestito un centro medico. Una cucina da campo è in funzione a Krakowez dove le squadre stanno anche fornendo supporto psicologico. Vicino al confine ungherese, a Berehove, l’Ordine di Malta sta sostenendo i rifugiati che cercano di attraversare il confine e sta distribuendo beni di soccorso. Alimenti per bambini e articoli di base vengono inviati a Kharkiv. In Ungheria, a Beregsurány, vengono offerti supporto e servizio di trasporto al confine, dove vengono forniti anche alloggio e assistenza ai rifugiati in arrivo. A Budapest sono in funzione rifugi e strutture mediche. L’Ordine di Malta in Polonia fornisce un servizio 24 su 24 ai rifugiati in arrivo al confine ucraino con servizio navetta, punti medici mobili a Kroscienko e la distribuzione di cibo a Lubycza Krolewska. In Romania, un servizio per i rifugiati in arrivo è in funzione al confine ucraino a Sighetu Marmației, Siret e Satu Mare. Anche la Slovacchia sta fornendo trasporto e alloggio nella città di confine di Vysne Nemecke, oltre alla Slovenia che sta offrendo alloggi ai rifugiati ucraini. Anche la Germania è in prima linea nel coordinare le spedizioni di aiuti umanitari e nel fornire trasporti ai rifugiati. In Italia il Corpo italiano di soccorso dell’Ordine di Malta sta trasportando in Ucraina forniture di beni umanitari e accogliendo le famiglie rifugiate.