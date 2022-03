Consacrazione Ucraina e Russia a Immacolato Cuore Maria: Celam, “invitiamo Conferenze episcopali del Continente a unirsi alle intenzioni del Papa”

“Abbiamo ricevuto con grande gioia e speranza l’annuncio della consacrazione di Russia e Ucraina al Cuore Immacolato di Maria, che sarà presieduto da Papa Francesco nella basilica di San Pietro durante la celebrazione della Penitenza venerdì 25 marzo alle 17, a Roma”. Lo scrive, in una nota, la presidenza del Consiglio episcopale latinoamericano (Celam).

“Sensibile alla necessità di raddoppiare la nostra preghiera per la pace e la fraternità universale – si legge nel testo -, il Celam invita le 22 Conferenze episcopali del Continente, tutte le organizzazioni ecclesiali e i fedeli di buona volontà, a unirsi, una volta più, alle intenzioni del Santo Padre in occasione di questo atto mariano, e secondo gli usi e orari dei nostri Paesi dell’America Latina e dei Caraibi. Ribadiamo il nostro affetto e la filiale comunione con il Vescovo di Roma, elevando la nostra preghiera a Dio nostro Padre perché per intercessione della Vergine Santissima ci conceda il dono della pace”.