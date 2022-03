Diocesi: Noto, il 19 marzo mons. Staglianò consacra due nuovi sacerdoti

Nella solennità di san Giuseppe, sabato 19 marzo, il vescovo di Noto, mons. Antonio Staglianò, presiederà la consacrazione sacerdotale dei diaconi don Giuseppe Canonico e don Giuseppe Minardo.

Il rito, che sarà celebrato nel giorno del 13° anniversario di ordinazione episcopale di mons. Staglianò, è in programma dalle 10 nella cattedrale di San Nicolò in Noto.

Don Canonico, originario della parrocchia San Giovanni Battista in Avola, dopo l’esperienza pastorale nella parrocchia Sacro Cuore in Modica, attualmente sta approfondendo lo studio della Teologia a Roma, presso il Pontificio Istituto “Matrimonio e Famiglia – san Giovanni Paolo II”.

Don Minardo, originario della parrocchia San Giuseppe – Chiesa madre in Rosolini, svolge invece il servizio pastorale presso le parrocchie Sacro Cuore e san Francesco in Pachino.