Diocesi: Bolzano-Bressanone, venerdì il vescovo inizia la visita pastorale nel decanato di Laives

(Foto: diocesi di Bolzano-Bressanone)

Rinviata lo scorso anno causa pandemia, inizia venerdì 18 marzo la visita pastorale del vescovo di Bolzano-Bressanone, mons. Ivo Muser, nell’unità pastorale del decanato di Laives. La visita si svolge nel fine settimana e in quelli del 2-3 aprile e del 7-8 maggio. Il vescovo celebra in varie parrocchie e incontra i fedeli, i sacerdoti, i consigli pastorali parrocchiali, le associazioni, i sindaci e visita alcune strutture sociali.

Venerdì sera mons. Muser incontra a Laives i consigli pastorali parrocchiali e il consiglio unitario dell’unità pastorale, sabato 19 marzo alle 18 celebra la messa prefestiva a Bronzolo, seguita da un incontro con i fedeli della parrocchia, a cui sono invitati anche i circoli e le associazioni. Domenica 20, alle 10, è fissata la celebrazione eucaristica con il vescovo a San Giacomo, a seguire l’incontro con la comunità e le associazioni. Nel pomeriggio mons. Muser visita il centro di degenza “Domus Meridiana” a Laives.

La visita pastorale del vescovo prosegue nel primo fine settimana di aprile con le tappe a Bronzolo, Vadena e Pineta: sabato 2 aprile in agenda tra l’altro il colloquio a Bronzolo con gli insegnanti di religione, la messa prefestiva alle 18 a Vadena e a seguire l’incontro con i fedeli della parrocchia e le associazioni. Domenica 3 aprile il vescovo celebra alle 10.30 a Pineta e poi incontra la popolazione. Nel pomeriggio mons. Muser è a Laives nella comunità abitativa per persone con disabilità.

La visita pastorale del vescovo si conclude nel fine settimana del 7-8 maggio con diversi appuntamenti a La Costa e a Laives, tra cui sabato 7 alle 10.30 l’incontro a Pineta con sindaci, vicesindaci e segretari comunali dei comuni di Laives, Bronzolo, Vadena, la visita alla Casa Emmaus a Laives alle 15, la messa prefestiva alle 20 a La Costa. Domenica 8 maggio il vescovo celebra la messa alle 10 a Laives e poi incontra la popolazione.