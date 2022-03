Strage via Fani: Casellati, “il più grave attacco subito dalla Repubblica, il rapimento di Moro e il sacrificio della sua scorta hanno cambiato per sempre la nostra storia”

“Il 16 marzo di 44 anni fa l’intero Paese si fermava davanti al più grave attacco subito dalla Repubblica. L’agguato di via Fani, il rapimento di Aldo Moro e il sacrificio della sua scorta hanno cambiato per sempre la nostra storia. L’Italia non dimentica”. Così il presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati, in un tweet pubblicato nel 44° anniversario dalla strage di via Fani nella quale venne sequestrato Aldo Moro e persero la vita gli agenti della sua scorta Francesco Zizzi, Raffaele Iozzino, Giulio Rivera, Domenico Ricci e Oreste Leonardi.