Diocesi: Concordia-Pordenone, la Chiesa si mette in ascolto del territorio. Domani presentazione dell’iniziativa alla stampa

Sull’invito del Papa ad ogni diocesi, per irrobustire la coesione sociale e rinnovare lo spirito di solidarietà, la Chiesa di Concordia-Pordenone, in collaborazione con Ascom – Confcommercio Imprese per l’Italia di Pordenone e in accordo con il quotidiano locale Messaggero Veneto, ha coinvolto associazioni, organizzazioni di volontariato ed esercizi economici, perché le persone che frequentano tali ambienti possano partecipare ad un momento di ascolto che porta il titolo #Tiascolto.

Si tratta, spiegano i promotori, di “tenere esposto per il prossimo mese al pubblico il box fornito dalla diocesi dove ciascuno potrà prendere il foglietto con le domande che vi si trova appresso, compilarlo e depositare la sua opinione dentro il box. A fine mese sarà ritirato il box con le opinioni raccolte e presentate in una conferenza stampa di chiusura dell’iniziativa”. In contemporanea sarà indicato un banner nel sito della diocesi e nel Messaggero Veneto con un link per rispondere online alle domande presenti nei raccoglitori che verranno distribuiti.

Alla conferenza stampa di presentazione dell’iniziativa – giovedì 17 marzo, alle 12, presso la Curia vescovile (Auditorium) a Pordenone –, interverranno don Maurizio Girolami, segretario generale dell’Assemblea sinodale (in collegamento da Gerusalemme); Fabio Pillon, presidente provinciale di Ascom – Confcommercio Imprese per l’Italia di Pordenone; Antonio Bacci, capocronista del Messaggero Veneto. Nel corso dell’incontro don Davide Brusadin, responsabile Segreteria della comunicazione della diocesi di Concordia-Pordenone, esporrà il materiale che verrà distribuito.

La conferenza stampa sarà trasmessa in diretta streaming sul canale YouTube della diocesi.