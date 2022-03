Special Olympics: Torino, presentata la Torch Run che percorrerà l’Italia in vista dei Giochi nazionali estivi di giugno

Si è da poco conclusa, presso la Sala Oceania del Campus Onu di Torino, la conferenza stampa di presentazione del Torch Run che, come da protocollo olimpico, percorrerà tutta Italia per annunciare l’arrivo dei Giochi nazionali estivi Special Olympics, in programma a Torino dal 4 al 9 giugno 2022.

In apertura il videomessaggio del sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega allo sport, Valentina Vezzali: “Il riuscito claim #TORniamoINCampO veicola la promessa di lasciarsi alle spalle la pandemia e la volontà di ricominciare insieme sottolineando l’importanza del gruppo. Questo messaggio interpreta al meglio lo spirito olimpico e il potere dello sport di valorizzare le peculiarità degli individui e di superare gli stereotipi e i pregiudizi”. “L’inclusione, la comprensione e il confronto – ha scritto in una lettera il ministro per le Disabilità, Erika Stefani – trovano nello sport un poderoso acceleratore e catalizzatore. Per questo, ogni iniziativa va promossa e pubblicizzata anche con l’obiettivo di infondere coraggio e speranza a tutte le persone con disabilità che, per motivi diversi, hanno più difficoltà a svolgere questo tipo di attività”. Il Coni, ha spiegato il suo presidente Giovanni Malagò, “considerati i percorsi di sostegno e promozione portati avanti nel corso del tempo, è da sempre vicino a questo meraviglioso mondo e ci sarà sempre con grandissimo rispetto: ricordo che Special Olympics fa parte degli organismi sportivi e del Consiglio nazionale del Comitato olimpico italiano, oltre a essere riconosciuta come associazione benemerita. Il Torch Run dei Giochi nazionali porterà l’Italia, il Piemonte e Torino a essere protagoniste di un messaggio diverso che nessuno meglio di voi può rappresentare”.