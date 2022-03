Perù: Pataz, una frana travolge tra le 60 e le 80 abitazioni, al momento 15 dispersi. Arcidiocesi di Trujillo, “azioni immediate”

Tra le sessanta e le ottanta abitazioni sono state travolte ieri da una frana, provocata dalle forti piogge, a Retamas, località che si trova nel municipio di Pataz (regione di La Libertad), nel nord del Paese. Si tratta di un centro minerario, dove vivono 3.000 persone, costruito intorno alle colline per quasi un secolo. I proprietari delle case affittano stanze a famiglie, che giungono attratte dall’attività mineraria della zona. In una casa (fino a 4 piani) possono vivere 10 famiglie, da 1 a 4 persone ciascuna. Si teme, perciò, una tragedia di vaste proporzioni, anche se al momento il bilancio del disastro è provvisorio, mentre si sta scavando per cercare di salvare coloro che sono rimasti intrappolati tra macerie e fango. Al momento, secondo le autorità, risultano almeno 15 persone disperse, mentre 8 sono state tratte in salvo.

L’arcidiocesi di Trujillo, nel cui territorio si trova la località, in una nota, “esprime solidarietà alla popolazione e accompagna il dolore delle famiglie”. Di fronte a questa situazione, l’arcivescovo, mons. Miguel Cabrejos Vidarte, presidente della Conferenza episcopale peruviana, “ha disposto che la Caritas di Trujillo e l’Ufficio per la responsabilità sociale dell’Università Cattolica di Trujillo coordinino le azioni immediate per aiutare questi fratelli e sorelle, che sono stati duramente colpiti da questo disastro naturale”.