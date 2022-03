Cammino sinodale: Alba, due tavoli diocesani dedicati alla politica e al mondo del lavoro

Due incontri per mettersi in ascolto del mondo della politica e del lavoro, due “importanti settori della società”. Li promuove la diocesi di Alba, in particolare l’Ufficio per la Pastorale sociale e del lavoro, nell’ambito del Cammino sinodale che è stato intrapreso insieme a tutte le Chiesa locali italiane. Venerdì 18 marzo, presso la Casa delle opere diocesane di via Mandelli 7, alle 20.45, sono invitati politici, amministratori locali, persone impegnate in ambito sociale a diverso titolo o persone sensibili ai temi di impegno politico. Sette giorni dopo, venerdì 25 marzo, sempre alle 20.45 nella stessa sede, sarà la volta di lavoratori, imprenditori, sindacalisti e persone che in vario modo sono impegnate in questo ambito.

“I due appuntamenti non vogliono essere un convegno o una relazione, ma un tempo di ascolto, di confronto e proposta”, sottolinea il responsabile dell’Ufficio, Michael Isnardi, aggiungendo che “tutti coloro che parteciperanno saranno invitati a condividere la propria esperienza, evidenziare le proprie difficoltà ma soprattutto a concludere con proposte di rilancio positivo e propositivo”. “Riteniamo doveroso dare spazio e voce a tutti coloro che stanno vivendo un impegno in ambito politico e civile ma anche nel mondo del lavoro”, evidenzia Isnardi: “Desideriamo che proprio chi vive con passione questi spazi e vorrebbe che la Chiesa avesse ancora più attenzione e cura per questi ambienti, possa dare un contributo al Cammino sinodale che si è ormai avviato”.