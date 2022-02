Istruzione: selezionati 11 progetti per le “accademie degli insegnanti Erasmus+”. Sostegno a mobilità, piattaforme di apprendimento e comunità professionali

Andranno a 11 progetti i 15 milioni di euro di Erasmus+ destinati a sostenere la formazione degli insegnanti attraverso le “accademie degli insegnanti Erasmus+”. I progetti della durata di tre anni “forniranno agli insegnanti in tutte le fasi della loro carriera opportunità di apprendimento che includono mobilità, piattaforme di apprendimento e comunità professionali”, spiega una nota della Commissione europea. I progetti selezionati sono frutto di partenariati europei che coinvolgono 182 realtà di 23 Paesi e lavoreranno per sostenere il multilinguismo e la diversità culturale, svilupperanno la formazione degli insegnanti in linea con le priorità dell’Ue nella politica dell’istruzione e contribuiranno al raggiungimento degli obiettivi dello Spazio europeo dell’istruzione. “Gli insegnanti sono una di quelle professioni che cambiano il mondo”, ha dichiarato la commissaria Mariya Gabriel annunciando i vincitori in un evento on line oggi, e “non possiamo insegnare nuove abilità senza adattare il modo in cui insegniamo”. Le accademie diventeranno “comunità di buone prassi e fornitori di apprendimento permanente per insegnanti e da insegnanti” e dovrebbero anche generare “sostegno e apprezzamento” per una categoria che in tanti Paesi Ue si sta sempre più riducendo.