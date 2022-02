Papa Francesco: Angelus, “com’è triste quando persone e popoli cristiani vedono gli altri come nemici e pensano a farsi guerra”

(Foto Vatican Media/SIR)

“Com’è triste, quando persone e popoli fieri di essere cristiani vedono gli altri come nemici e pensano a farsi guerra! È molto triste”. Lo ha esclamato il Papa, durante l’Angelus di ieri, in cui ha risposto ad una possibile obiezione riguardo al comando di Gesù: “È possibile che una persona giunga ad amare i propri nemici? Se dipendesse solo da noi, sarebbe impossibile. Ma ricordiamoci che, quando il Signore chiede qualcosa, vuole donarla. Mai il Signore ci chiede qualcosa che Lui non ci dà prima. Quando mi dice di amare i nemici, vuole darmi la capacità di farlo”. “Dammi ciò che chiedi e chiedimi ciò che vuoi”, recita la “bella preghiera” di Sant’Agostino: “Che cosa chiedergli? Che cosa Dio è contento di donarci?”, si è chiesto Francesco: “La forza di amare, che non è una cosa, ma è lo Spirito Santo. La forza di amare è lo Spirito Santo, e con lo Spirito di Gesù possiamo rispondere al male con il bene, possiamo amare chi ci fa del male. Così fanno i cristiani”. “Pensiamo a una persona che ci ha fatto del male”, l’invito del Papa: “Ognuno pensi a una persona. È comune che abbiamo subito il male da qualcuno, pensiamo a quella persona. Forse c’è del rancore dentro di noi. Allora, a questo rancore affianchiamo l’immagine di Gesù, mite, durante il processo, dopo lo schiaffo. E poi chiediamo allo Spirito Santo di agire nel nostro cuore. Infine preghiamo per quella persona: pregare per chi ci ha fatto del male”. “Noi, quando ci hanno fatto qualcosa di male, andiamo subito a raccontare agli altri e ci sentiamo vittime”, ha fatto notare Francesco: “Fermiamoci, e preghiamo il Signore per quella persona, che l’aiuti, e così viene meno questo sentimento di rancore. Pregare per chi ci ha trattato male è la prima cosa per trasformare il male in bene. La preghiera. La Vergine Maria ci aiuti a essere operatori di pace verso tutti, soprattutto verso chi ci è ostile e non ci piace”.