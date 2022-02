Papa Francesco: il 24 febbraio dialogherà con gli studenti universitari del Nord, Centro e Sud America

Il 24 febbraio, alle ore 19 di Roma (6pm UTC), il Papa dialogherà con gli studenti universitari del Nord, Centro e Sud America. A darne notizia è oggi è la Pontificia Commissione per l’America Latina, precisando che durante l’incontro, dal titolo “Costruire ponti”, verranno affrontate le principali sfide del nostro tempo. Ideato e organizzato dall’Institute of Pastoral Studies, Hank Center for the Catholic Intellectual Heritage, e dal Dipartimento di Teologia dell’Università Loyola di Chicago, in collaborazione con la Pontificia Commissione per l’America Latina, l’evento potrà essere seguito in diretta in spagnolo, inglese e portoghese attraverso il sito https://www.luc.edu/popefrancis/ . Dopo le presentazioni iniziali del Cardinale Blaise Cupich, arcivescovo di Chicago, e di Emilce Cuda, segretario della Pontificia Commissione per l’America Latina – si legge nel comunicato diffuso oggi dalla Sala Stampa della Santa Sede – Papa Francesco esporrà la sua riflessione. In seguito, i rappresentanti di ogni gruppo regionale condivideranno il loro lavoro con il Papa e avrà inizio il dialogo, secondo la metodologia sinodale: “Incontrare, ascoltare, discernere”. Questi, nel dettaglio, gli obiettivi dell’iniziativa: “facilitare dialoghi autentici e costruttivi tra studenti universitari del Nord, Centro e Sud America, specialmente tra coloro che hanno attraversato frontiere geografiche, culturali e sociali; sostenere le loro abilità per costruire ponti e relazioni durature che portino alla comprensione reciproca, alla compassione e alla saggezza condivisa; impiegare questi ponti e relazioni per discernere e lavorare insieme, ora e in futuro, su soluzioni e progetti concreti per la sostenibilità ambientale, la giustizia economica e lo sviluppo umano integrale”.