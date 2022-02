Romania: in calo i nuovi casi di infezione con Covid e i decessi. Rafila (ministro della salute), “abbiamo superato bene questa fase”

E’ in calo il numero di nuovi casi d’infezione con Coronavirus in Romania ed anche dei decessi, ma rimane stazionario quello dei pazienti in terapia intensiva, circa 1100, secondo i dati presentati oggi dalle autorità romene. Il ministro romeno della salute Alexandru Rafila ha fatto il punto della situazione in una conferenza stampa, informando anche che Omicron è dominante adesso in Romania, il 95% delle sequenze presentando questa variante. “Abbiamo superato bene questa fase”, ha affermato il ministro, ricordando che durante la quinta ondata le autorità romene hanno mantenuto aperte le scuole e le attività economiche e che il numero dei decessi è stato ridotto rispetto all’autunno scorso. Le autorità sanitarie romene si aspettano che l’attuale ondata della pandemia finisca fra tre settimane, grazie anche all’immunità acquisita dalla popolazione “sia per aver contratto in passato la malattia, sia attraverso la vaccinazione, sia per ambedue le situazioni”. “Del rilassamento delle restrizioni si potrà parlare solo dopo una riduzione accelerata del numero di casi in terapia intensiva”, ha aggiunto il ministro romeno della salute. Intanto, oggi Suceava è la prima contea che passa dalla zona rossa a quella gialla, con un’incidenza di 2,98 per mille abitanti. Chiamata nel 2020 “la Lombardia romena” a causa della situazione pandemica, la contea è stata aiutata a quel tempo anche dalla Santa Sede che nel mese di aprile aveva inviato cinque ventilatori polmonari e vari tipi di equipaggiamento di protezione.