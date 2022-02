Diocesi: Terni, il vescovo Soddu ha celebrato la festa delle nozze d’argento per 30 coppie

Celebrata nella basilica di San Valentino la festa delle nozze d’argento presieduta da mons. Francesco Antonio Soddu, vescovo di Terni-Narni-Amelia. Circa 30 coppie, provenienti da Terni e provincia, dall’Umbria e da Filottrano, in provincia di Ancona, accompagnati dai figli e in qualche caso anche dai nipoti e genitori, hanno rinnovato davanti all’urna di San Valentino gli impegni consacrati sull’altare nel giorno del matrimonio. Tra loro anche alcune coppie che hanno celebrato i 30 anni di matrimonio.

La tradizione della celebrazione della ricorrenza dei 25 anni di matrimonio nella basilica di San Valentino, che si rinnova da decenni, rappresenta una “grande preghiera corale per le famiglie”. Salutando i presenti mons. Soddu ha rivolto parole di benvenuto, sottolineando la bellezza delle coppie di sposi: “Arrivando verso l’altare vi osservavo e pensavo: quanto sono belli, perché davanti a Dio la bellezza acquista il significato profondo dell’amore”. “Ecco che cosa state celebrando voi – ha aggiunto il vescovo –: il sacramento dell’unione sponsale. A voi sposi questo è dato affinché nelle vostre attività quotidiane, nella vostra vita, possiate sempre manifestare questo amore grande che Dio ha avuto per voi e che voi avete l’uno per l’altro nella vostra famiglia e che avete sancito con l’esistenza dei vostri figli. Tutto questo si manifesta con i rapporti delle famiglie per creare la comunità e la società. Che l’amore di Dio nei vostri confronti sia lo sbocciare di un giardino, l’esplodere di grandi luci belle e luminose che rendono la vita più bella, così come ho trovato nei vostri volti e nei vostri sguardi entrando in questa chiesa”.