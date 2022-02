Giornata personale sanitario: Casellati, “donne e uomini che non si risparmiano anche a rischio della propria vita”

Quello del personale sanitario è “un lavoro essenziale sempre, che si è rivelato prezioso e insostituibile specialmente nei mesi difficili che abbiamo attraversato e stiamo ancora attraversando. Ogni cittadino ha avuto modo di capire quanto la salute e la sicurezza del Paese siano assicurati da donne e uomini che non si risparmiano anche a rischio della propria vita, che non risparmiano fatiche ed energie per il bene di tutti”. Lo ha ricordato ieri il presidente del Senato della Repubblica, Maria Elisabetta Alberti Casellati, in occasione della seconda Giornata nazionale del personale sanitario, sociosanitario, socioassistenziale e del volontariato.

Dopo averli ringraziati per “il loro straordinario instancabile quotidiano lavoro”, la seconda carica dello Stato ha osservato che “la salute è il bene più prezioso ed è grazie al personale sanitario, sociosanitario, socioassistenziale e del volontariato, se ognuno di noi può sentire che questo diritto fondamentale è difeso e assicurato”. “Il mio pensiero – ha concluso Casellati – va oggi a chi ha sacrificato la propria vita per garantire quella della collettività. Il mio abbraccio alle loro famiglie”.